Na sojenju zakoncema Bajželj sodni senat zavrnil odpravo hišnega pripora

Ljubljana, 16. septembra - Na sojenju zakoncema Lidiji Giuliatti Bajželj in Igorju Bajžlju, ki sta obtožena napeljevanja k umoru, so danes pričale tri priče, predvajali pa so tudi krajše izseke zvočnega posnetka pogovora med Giuliatti Bajželj in njeno prijateljico. Zagovorniki zakoncev Bajželj so predlagali, da zakoncema odpravijo hišni pripor, kar je sodni senat zavrnil.