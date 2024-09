Julija več potnikov na avtobusih v mestnem prevozu

Ljubljana, 16. septembra - Avtobusi v mestnem javnem prevozu so julija prepeljali nekaj več kot 2,7 milijona potnikov, kar je pet odstotkov več kot julija lani. V medkrajevnem prevozu so jih prepeljali 1,1 milijona potnikov ali za 0,3 odstotka manj. Skupno je bilo opravljenih 17 milijonov potniških kilometrov ali za štiri odstotke več, so sporočili s statističnega urada.