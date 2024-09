Umrl glasbenik Tito Jackson, brat slavnega Michaela Jackson

Los Angeles, 16. septembra - Umrl je Tito Jackson, prvotni član pop skupine Jackson 5 in brat pokojnega Michaela Jacksona. Star je bil 70 let. Uradni vzrok smrti še ni znan, poročajo ameriški mediji. Tito je v slavni zasedbi Jackson 5 nastopal skupaj z brati Jackiejem, Jermainom, Marlonom in Michaelom, ki je umrl leta 2009.