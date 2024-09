Vreme: Dopoldne nekaj jasnine, popoldne bo dež zajel večji del Slovenije

Ljubljana, 16. septembra - Danes bo sprva na zahodu dokaj jasno, na vzhodu pa zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Padavine bodo popoldne in zvečer od severovzhoda in severa zajele večji del Slovenije. Prehodno bo spet zapihal veter severnih smeri, v noči na torek na Primorskem burja, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 21 stopinj Celzija. V torek bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na zahodu. Ponekod bo še občasno rahlo deževalo. Popoldne bodo padavine ponehale, jasnilo se bo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo zjutraj bo spremenljivo oblačno, več jasnine bo na zahodu. Čez dan se bo od jugovzhoda pooblačilo, pojavljale se bodo občasne rahle padavine. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V četrtek bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami.

Vremenska slika: Nad Britanskim otočjem je območje visokega zračnega tlaka. Nad delom srednje in vzhodne Evrope ter Balkanom pa še vedno opleta ciklon. K nam v višinah od severa še doteka nekoliko hladnejši in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes čez dan se bodo padavine spet razširile nad vse sosednje pokrajine, le ponekod v Italiji bo večji del dneva ostalo suho. V Kvarnerju bo v noči na torek zapihala burja. V torek bo sprva povečini oblačno. Ponekod v sosednjih pokrajinah Hrvaške bo rahlo deževalo. Popoldne se bo jasnilo. V Kvarnerju bo pihala zmerna burja.

Biovreme: Danes in v torek bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen. Občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.