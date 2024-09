Ljubljana, 16. septembra - Zaradi vzdrževalnih del na železniški progi je med postajama Rakek in Postojna zaprt desni tir, ob 3.20 pa so zaradi poškodbe vozne mreže zaprli tudi levi tir. V času sanacije, za katero predvidevajo, da bo odpravljena v popoldanskem času, so za potnike na tem odseku organizirani nadomestni avtobusni prevozi, so sporočili s Slovenskih železnic.