Dnevnik o integraciji Romov (16. 9.)

Ljubljana, 16. septembra - Veronika Rupnik Ženko v komentarju Populisti bi o integraciji, pa je ne razumejo piše o integraciji Romov. Avtorica meni, da so ugotovitve politikov, da je integracija Romov v jugovzhodni Sloveniji spodletela, napačne. Poudarja, da se ta še niti ni začela in se ne bo, dokler bodo Romi diskriminirani, marginalizirani in getoizirani.