Šanghaj prizadel najhujši tajfun v 75 letih

Šanghaj, 16. septembra - Šanghaj je danes dosegel tajfun Bebinca, ki velja za najhujšega v zadnjih 75 letih. V metropoli s 25 milijoni prebivalcev so odpovedali več kot 600 letov, do torka pa tudi kulturne in športne prireditve na prostem. Oblasti so prebivalcem priporočile, naj ostanejo v zaprtih prostorih. Ladjam so ukazali, naj ostanejo v pristanišču ali se vrnejo tja.