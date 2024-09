Na območju Obertauerna umrl turni smučar iz Slovenije

Salzburg, 16. septembra - Na območju Obertauerna v Avstriji so reševalci v nedeljo popoldne pod snegom našli zakopanega 54-letnega turnega smučarja iz Slovenije. Na turno smuko se je odpravil sredi dneva, njegov avtomobil pa so našli na parkirišču Grünwaldkopfbahn. Prijatelji so ga policiji prijavili kot pogrešanega.