Italijani tudi brez Sinnerja suvereni v Davisovem pokalu

Bologna, 16. septembra - Italija na poti do vnovične uvrstitve na zaključni turnir teniškega Davisovega pokala ni pokazala slabosti. Branilci naslova so v nedeljo ob zaključku skupine A v Bologni končali na vrhu pred Nizozemsko, poslovili sta se Brazilija in Belgija. Odsotnost prvega igralca sveta Jannika Sinnerja se azzurrom ni prav nič poznala.