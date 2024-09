Američanke po zmagi nad Evropo osvojile pokal Solheim v golfu

Atlanta, 15. septembra - Američanke, za katere sta nastopili tudi prva igralka sveta Nelly Korda in drugouvrščena Lilie Vu, so s 15,5:12,5 premagale Evropo in osvojile pokal Solheim v golfu, žensko različico Ryderjevega pokala. Vu je najprej osvojila potrebne pol točke, po kateri je imela ekipa ZDA nedosegljivih 14,5 točke.