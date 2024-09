Budimpešta, 15. septembra - Slovenske šahistke so v petem krogu šahovske olimpijade v Budimpešti visoko premagale Paragvajke, bilo je 3,5:0,5. Slovenci so doživeli še drugi poraz, po tretjih nosilcih Kitajcih so jih z 2:5:1,5 tesno ugnali Filipinci.