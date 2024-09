Ob prazniku vrnitve Primorske k matični domovini poudarili pogum naroda

Vipava, 15. septembra - Na današnji proslavi ob dnevu vrnitve Primorske k matični domovini v Vipavi so govorci poudarili pogum naroda ter grozote in teror, ki jih je ta doživel. Premier Robert Golob je izpostavil moč v tem, da kljub razlikam prisluhnemo drug drugemu in iščemo skupne rešitve.