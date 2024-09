V Venezueli zaradi suma zarote aretirali več tujih državljanov

Caracas, 15. septembra - V Venezueli so v soboto pridržali tri državljane ZDA, dva Španca in Čeha, ki so osumljeni zarote za destabilizacijo države, so sporočile oblasti v Caracasu. Pri tem so zasegli tudi več kosov orožja. Aretirani naj bi sodelovali v zaroti s ciljem napada na predsednika Nicolasa Madura. ZDA in Španija sta obtožbe o domnevni vpletenosti zanikali.