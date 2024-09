Raketa iz Jemna sprožila alarm v osrednjem Izraelu

Tel Aviv/Bejrut, 15. septembra - Iz Jemna je bila proti Izraelu danes izstreljena raketa, ki je v osrednjem delu države sprožila opozorilne sirene, a je zadela nenaseljeno območje in ni povzročila smrtnih žrtev ali škode, je danes sporočila izraelska vojska. Raketo so izstrelili jemenski hutijevski uporniki, ki so prevzeli odgovornost za napad.