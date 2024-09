Tabor Sežana na vrh 2. SNL

Ljubljana, 15. septembra - Tabor Sežana je nova vodilna ekipa nogometne drugoligaške konkurence. Po sobotnem slavju nad Beltinčani so ekipi iz Sežane danes uslugo naredili še nogometaši Bilj, ki so z neodločenim izidom 2:2 preprečili Goričanom, da se vrnejo na vrh. Nedeljski dvoboj nekdanjih prvoligašev Slovana in Triglava se je končal z 1:1.