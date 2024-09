Najmočnejši sunek vetra po nižinah dopoldne izmerili v Lescah

Lesce, 15. septembra - Agencija RS za okolje je danes za sever države izdala oranžno opozorilo. Dopoldne so po nižinah najmočnejši sunek izmerili na meteorološki postaji Letališče Lesce. Dosegel je 71 kilometrov na uro. V sredogorju in visokogorju sunki dosegajo in presegajo hitrosti 100 kilometrov na uro.