Napoli po zmagi v Cagliariju novi vodilni, Inter remiziral v Monzi

Rim, 15. septembra - Nogometaši Napolija so po visoki zmagi v Cagliariju s 4:0 prevzeli vodstvo v italijanskem prvenstvu. Po nepopolnem četrtem krogu imajo Neapeljčani točko več od milanskega Interja, Juventusa in Torina. Udinese Jake Bijola, Sandija Lovrića in Davida Pejičića bo v ponedeljek gostoval v Parmi, v primeru zmage pa bo prevzel prvo mesto v serie A.