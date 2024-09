Slovenci v krosu precej manj uspešni kot v slalomu

Milano, 15. septembra - Zadnji dan tekmovanj svetovnega pokala v kajaku in kanuju na divjih vodah v Ivrei za Slovence ni bil tako uspešen kot dan prej, ko so v slalomu nizali vrhunske dosežke. V kajakaškem krosu niso bili najbolj razpoloženi, čast je reševal Jakob Šavli, ki je edini dospel do četrtfinala.