Oblasti na Češkem, Poljskem in v Avstriji ob poplavah svarijo državljane

Praga/Dunaj/Vroclav, 15. septembra - Oblasti na Češkem in Poljskem ob poplavah državljane svarijo, naj upoštevajo navodila reševalnih služb. V Romuniji je umrlo pet ljudi, po eno smrtno žrtev so potrdili na Poljskem in v Avstriji. Evakuirali so več tisoč ljudi, poplavljene so številne ceste, oviran je železniški promet. Slovenska vlada je obljubila odziv v primeru poziva k pomoči.