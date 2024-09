V več državah srednje Evrope izredne razmere zaradi vremena

Dunaj/Praga/Bratislava, 15. septembra - Srednjo Evropo še vedno pestijo močno deževje in poplave, ki so v teh dneh prizadele več držav. V Spodnji Avstriji in v Bratislavi so razglasili izredne razmere, na Poljskem je umrla ena oseba, evakuirali so več tisoč ljudi. Najmanj štirje so pogrešani na Češkem, tudi oblasti v Budimpešti so izdale opozorilo pred poplavami.