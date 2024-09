Ljubljana, 15. septembra - V noči na nedeljo je močan veter podiral drevesa. Največ težav je povzročil na območju Celja, Kranja, Maribora, Murske Sobote in Slovenj Gradca, kjer so regijski centri zabeležili 26 dogodkov, so navedli v Upravi RS za zaščito in reševanje.