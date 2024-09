Slovenski šahisti s tretjo zmago boljši od Kirgizistana

Budimpešta, 14. septembra - Slovenski šahisti so v četrtem krogu šahovske olimpijade v Budimpešti s 3:1 premagali Kirgizistan in dosegli tretjo zmago na turnirju, pred tem dve s 4:0. V petek so jim edino zmago prizadejali le tretji nosilci Kitajci z zmago s 3:1. Prvi poraz pa so doživele Slovenke, s 3:1 so zmagale šeste nosilke Azerbajdžanke.