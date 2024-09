Pariz, 14. septembra - Nogometaši PSG so v 4. krogu francoskega prvenstva na Parku princev premagali Brest s 3:1 in so s 100-odstotnim izkupičkom na vrhu lestvice. Reims, ki ga vodi Slovenec Luka Elsner, bo v nedeljo gostoval v Nantesu, Toulouse Mihe Zajca pa bo ta dan gostil Le Havre.