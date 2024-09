Juventus remiziral, Milan učinkovit

Rim, 14. septembra - Nogometaši Juventusa so remizirali v Empoliju, kljub temu pa so se po nepolnem 4. krogu italijanskega prvenstva prebili na vrh razpredelnice. Stara dama ima točko več od Interja, Torina in Udineseja. Inter bo v nedeljo gostoval v Monzi, Torino bo gostil Lecce, Udinese Jake Bijola in Sandija Lovrića pa bo v ponedeljek gostoval v Parmi.