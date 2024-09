Pod Karavankami veter s sunki prek 60 kilometrov na uro, vse bolj piha tudi na severovzhodu

Ljubljana, 14. septembra - Arso je tekom dne skladno z napovedmi zlasti pod Karavankami izmeril več močnejših sunkov vetra. V Lescah so dosegli do 66, na Brniku do 65 kilometrov na uro. V visokogorju so bili še precej močnejši. Na Štajerskem in v Prekmurju se je medtem začel veter krepiti šele v drugi polovici popoldneva, trenutno sunki dosegajo okoli 50 kilometrov na uro.