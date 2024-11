Ema Kozin še vedno brez nasprotnice

Ljubljana, 18. novembra - Slovenska boksarka Ema Kozin bi morala do 18. novembra braniti naslov svetovne prvakinje po verziji WBC in WBO v supervelterski kategoriji. Jasno je, da v predvidenem roku enega leta pasov ne bo branila. Njen trener in menedžer Rudi Pavlin zagotavlja, da bo pasova vseeno obdržala, trenutno pa je na vidiku februarski dvoboj v Manchestru.