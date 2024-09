Avstrija se pripravlja na stoletne poplave

Dunaj, 14. septembra - Obilne padavine, ki jih ponekod spremljajo neurja in sneg, so danes zajele tudi večji del Avstrije. Na jugu države piha močan veter s sunki do 146 kilometrov na uro, na severu pa je zapadlo do 170 litrov padavin na kvadratni meter. Močno deževje je najbolj prizadelo Spodnjo Avstrijo, kjer pričakujejo stoletne poplave, poročajo tuje agencije.