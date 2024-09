V Pivki razstava o zavezniških bombardiranjih Slovenije

Pivka, 15. septembra - V Parku vojaške zgodovine Pivka so v soboto odprli razstavo Slovenija pod točo bomb - zavezniška bombardiranja 1944-1945, ki prinaša vpogled v obsežna ameriška in britanska bombardiranja ciljev na Slovenskem, s katerimi so si zavezniki zadali poraziti nacistično Nemčijo. Odprl jo je Tone Partljič, priča bombardiranj, na ogled pa bo do februarja.