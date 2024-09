Ljubljana, 14. septembra - Prvaku SDS Janezu Janši so danes dopoldne vdrli v račun na družbenem omrežju X, je sam sporočil prek te platforme. Sledilce je opozoril, da so se ob vdoru na njegovem profilu pojavile nenavadne objave in spremembe v nastavitvah. Pozval jih je, naj preverijo svoje profile in redno menjajo gesla.