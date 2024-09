Bukarešta, 14. septembra - V Romuniji so zaradi poplav, ki jih je povzročilo močno deževje v srednji Evropi, umrli najmanj štirje ljudje. Pripadniki reševalnih služb so jih našli na območju jugovzhodne regije Galati, ki so jo poplave tudi najbolj prizadele, poročajo tuje tiskovne agencije.