Rusija in Ukrajina izmenjali 206 vojnih ujetnikov

Moskva, 14. septembra - Rusija in Ukrajina sta izmenjali vsaka po 103 vojne ujetnike, so danes sporočile oblasti v Moskvi. Med njimi so tudi ruski vojaki, zajeti med ukrajinsko ofenzivo v ruski obmejni regiji Kursk, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva so v pogajanjih posredovali Združeni arabski emirati.