Na Kredarici sunki vetra ponoči dosegli do 140 kilometrov na uro

Ljubljana, 14. septembra - Potem je Agencija RS za okolje (Arso) za sever države izdala oranžno opozorilo zaradi močnega vetra, je meteorolog Urban Žagar za STA povedal, da so doslej najmočnejše sunke vetra zabeležili na višjih legah, a se veter še krepi. Na Kredarici so ponoči sunki vetra dosegli do 140 kilometrov na uro, na Ratitovcu in Krvavcu pa do 100 kilometrov na uro.