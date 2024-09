Vreme: Pretežno oblačno in hladno

Ljubljana, 14. septembra - Danes bo pretežno oblačno. Občasno bodo rahle padavine, bolj pogoste na vzhodu. Pihal bo severni do severozahodni veter, ki bo bolj izrazit na severu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem od 17 do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo sprva večinoma oblačno, tu in tam bo občasno rahlo deževalo, pogosteje pa v vzhodnih krajih. Popoldne bo večinoma suho, proti večeru se bodo oblaki od severa trgali. Razen na zahodu bo pihal šibak do zmeren veter severnih smeri, ki bo popoldne postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, v Gornjesavski dolini okoli 2, ob morju 12, najvišje dnevne od 11 do 16, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

Opozorilo: Do nedelje popoldne bo pod Karavankami in Kamniško Savinjskimi Alpami pihal okrepljen severni veter, ki bo občasno v sunkih presegal hitrost 70 kilometrov na uro. Od sobote popoldne do nedelje popoldne bo tudi na Štajerskem in v Prekmurju severni veter lahko presegal hitrost 70 kilometrov na uro.

Obeti: V ponedeljek se bo dopoldne ponovno pooblačilo, rahel dež bo od severovzhoda prehodno zajel večji del Slovenije. V torek bodo sprva ponekod še manjše padavine. Popoldne se bo delno razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vremenska slika: Ciklon se zadržuje nad vzhodnim delom srednje Evrope ter nad severnim in vzhodnim Balkanom. K nam od severa doteka razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bodo v Alpah ter v krajih vzhodno od nas občasne padavine, drugod bo večinoma suho. Ob Jadranu bo pihal veter severnih smeri, v Alpah ter v sosednjih krajih Madžarske in avstrijske Štajerske pa okrepljen veter severnih smeri. V nedeljo bo vreme podobno, le da bodo padavine verjetnejše dopoldne, popoldne pa bodo postopno ponehale. Suho ali večinoma suho bo ob Jadranu ter v krajih zahodno od nas.

Biovreme: Vreme danes večini ljudi ne bo povzročalo težav s počutjem. V nedeljo se bo v vzhodni polovici Slovenije pojavila zmerna obremenitev, ki bo popoldne popustila.