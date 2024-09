Đoković in Del Potro bosta odigrala "zadnji teniški dvoboj" decembra v Buenos Airesu

Buenos Aires, 14. septembra - Nekdanji prvi igralec sveta in rekorder po številu naslovov na turnirjih za grand slam med posamezniki Novak Đoković in Argentinec Juan Martin del Potro, nekdanja številka 3 svetovnega tenisa, se bosta 1. decembra v Buenos Airesu pomerila v ekshibicijskem dvoboju, v "zadnjem izzivu njunih karier", so v četrtek sporočili organizatorji, poroča AFP.