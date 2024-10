Naraščanje empatije v 19. stoletju spodbudilo prva gibanja za ustanovitev pravic živali

pripravila Manca Ahčin

Ljubljana, 4. oktobra - Ob današnjem svetovnem dnevu varstva živali se spominjamo, kako pomembno vlogo imajo živali v našem življenju. Odnos človeka do živali se je skozi zgodovino spreminjal. Empatija do njih pa je začela naraščati v 19. stoletju, ko so jih ljudje začeli dojemati kot družinske člane in se začeli organizirano boriti za njihove pravice.