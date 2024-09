Trump krepi napade na priseljence in vztraja pri sporni svetovalki

New York, 14. septembra - Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump je v petek, kljub posmehu zaradi izjave o tem, da priseljenci v Ohiu jedo pse in mačke, vztrajal pri napadih na priseljence in pri sporni neuradni svetovalki Lauri Loomer, ki je povzročila pravo vojno med njegovimi podporniki, poročajo ameriški mediji.