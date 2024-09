Borzni indeksi na Wall Streetu sklenili pozitiven teden

New York, 14. septembra - Borzni indeksi na ameriškem Wall Streetu so v petek sklenili najboljši teden letos, potem ko so vladni podatki pokazali, da se je inflacija dovolj umirila in da je pot za zagon cikla zniževanja obrestnih mer odprta. Do tega bi lahko prišlo že na zasedanju Odbora za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (Fomc) sredi prihodnjega tedna.