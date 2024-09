Okrogla miza: Za večje zaupanje v znanost potreben nov pristop znanstvenega novinarstva

Ljubljana, 14. septembra - Znanstveni novinarji imajo ključno vlogo pri poročanju o kriznih situacijah, kot je pandemija covida-19 ali podnebne spremembe, so na okrogli mizi poudarili izkušeni znanstveni novinarji iz balkanske regije. Ocenili so, da je sicer zaupanje v znanost na tem območju še vedno nizko, zato je nujna sprememba v načinu poročanja in širjenja informacij.