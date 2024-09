Newyorške borze končale v zelenem

New York, 13. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Analitiki menijo, da so sveži podatki o delovnih mestih in inflaciji v zadnjih dneh potrdili prepričanje ameriške centralne banke Federal Reserve, da se je inflacija znatno umirila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.