Slovenske šahistke remizirale z Nemkami, šahisti izgubili s Kitajsko,

Budimpešta, 13. septembra - Slovenske šahistke so v tretjem krogu šahovske olimpijade v Budimpešti igrale neodločeno z Nemkami 2:2, šahisti so z 1:3 izgubili s Kitajsko. Obe ekipi sta v prejšnjih krogih zmagali in tokrat dobili močne tekmece, Nemke so osme nosilke turnirja in 20 mest pred Slovenkami, Kitajci pa so tretja ekipa tekmovanja, Slovenci pa 28.