Do nedelje popoldne za sever države oranžno opozorilo zaradi močnega vetra

Ljubljana, 14. septembra - Po vremensko pestrem tednu in deževnih zadnjih dveh dneh se tudi konec tedna obeta spremenljivo vreme. Arso je za sever države izdal oranžno opozorilo zaradi močnega vetra. Po njihovih napovedih bo do nedelje popoldne pod Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami pa tudi na Štajerskem in v Prekmurju pihal okrepljen severni veter.