Socialni partnerji na nasprotnih bregovih glede predlaganih davčnih sprememb

Ljubljana, 13. septembra - Predstavniki delodajalcev so na današnji seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) ponovno nasprotovali predlogu davčnih sprememb in predlagali njegov umik iz zakonodajnega postopka, ki pa ni dobil podpore. Sindikalna stran na drugi strani spremembe podpira. Člani ESS so bili medtem bolj enotni glede prihajajočih sprememb v zdravstvenem sistemu.