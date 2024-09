Finance o programih EU in konkurenčnosti (13. 9.)

Ljubljana, 13. septembra - Teja Grapulin v komentarju Zapletanje z lastnimi idejami piše o milijarde evrov vrednih programih EU in evropski konkurenčnosti. Avtorica poudarja, da programi spodbujajo raziskave in razvoj, inovacije in še in še, vendar vseeno ni nujno, da se tudi točno ve, kaj se s temi programi dosega. Pri tem izpostavlja težave z mehanizmom NextGenerationEU.