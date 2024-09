Koalicija prihodnji teden o odprtih kadrovskih vprašanjih

Ljubljana, 15. septembra - Na četrtkovem koalicijskem vrhu so partnerice določile prednostne naloge do konca mandata, medtem ko se odprtih kadrovskih vprašanj niso lotevale. Temu bo po napovedih premierja Roberta Goloba namenjen delovni sestanek predsednikov strank in vodij poslanskih skupin v torek. Največji vprašaj je še vedno ob imenu novega ministra za obrambo.