Na Brniku sprejem za člane ekip za podporo gašenju iz zraka

Brnik, 13. septembra - Premier Robert Golob je v funkciji ministra za obrambo danes na Brniku sprejel člane ekip za podporo gašenju iz zraka, ki so sodelovali pri letošnjem gašenju požarov v Sloveniji in Severni Makedoniji, in jim v zahvalo podaril spominske kovance. Opozoril je na široko paleto možnih posledic podnebne krize in izpostavil pomen ustrezne pripravljenosti.