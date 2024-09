Iz poplavljenega romskega naselja v občini Grosuplje morali evakuirati 11 oseb

Ljubljana, 13. septembra - Nočno deževje je povzročilo več težav na območju Ponove vasi v občini Grosuplje. Med drugim je narasel potok zalil romsko naselje, iz katerega so ponoči evakuirali 11 ljudi, med njimi so tudi otroci, ki se še vedno ne morejo vrniti v svoja domovanja. Prav tako je voda zalila proizvodne prostore podjetja Omaplast, so za STA povedali gasilci.