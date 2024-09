Slovenija v Varnostnem svetu ZN znova poudarila pravico Ukrajine do samoobrambe

New York, 13. septembra - "Vsaka država ima pravico, da se brani v skladu z 51. členom Ustanovne listine ZN in si za to priskrbi potrebna sredstva. Ne bomo pristali na obtoževanje žrtev," je na današnjem zasedanju Varnostnega sveta ZN povedala namestnica slovenskega veleposlanika Ondina Blokar Drobič.