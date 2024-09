Na Ljubljanski borzi ta teden za slabih devet milijonov evrov prometa

Ljubljana, 13. septembra - Indeks SBI TOP je teden sklenil pri 1606,69 točke, kar je 0,2 odstotka višje kot prejšnji petek. Na tedenski ravni so največ pridobile delnice Cinkarne Celje, največjo izgubo pa so beležile delnice NLB. Vlagatelji so v tednu dni opravili za 8,77 milijona evrov poslov.