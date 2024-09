Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov po Sloveniji potekajo dnevi odprtih vrat

Ljubljana, 17. septembra - V središču današnjega svetovnega dneva varnosti pacientov so letos napake v diagnostiki. Na dnevih odprtih vrat, brezplačnih meritvah, delavnicah in predavanjih bodo poudarjali pomen pravilne in pravočasne diagnostike ter sodelovanja med pacienti in zdravstvenimi delavci za izboljšanje varnosti v zdravstvu.