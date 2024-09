V UKC Maribor svarijo pred goljufi, ki ponujajo meritve in preiskave žil na domu

Maribor, 13. septembra - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so prejeli informacije, da je v zadnjih dneh več oseb prejelo klic gospe, ki trdi, da je zaposlena v UKC Maribor in jim ponuja storitve fizioterapevta Aljaža, ki bi prišel in opravil meritve in preiskave žil na domu. V UKC Maribor poudarjajo, da tovrstnih preiskav ne izvajajo in da gre za goljufijo.